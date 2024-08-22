Москва, 22 августа, 2024, 05:49 — ИА Регнум. Новый стандарт на школьную форму в России могут утвердить уже в сентябре, заявил глава Росстандарта Антон Шалаев в беседе с «Известиями».

ИА Регнум

«Проект стандарта получил целый ряд предложений и замечаний, разработчик — Роскачество к настоящему моменту снял основные противоречия в документе», — указал Шалаев.

По его словам, документ в финальной версии может быть утверждён в течение месяца в случае урегулирования оставшихся спорных моментов.

Отмечается, что повседневная и торжественная школьная форма для детей, обучающихся по программе начальной, средней и общей школы, в соответствии с требованиями ГОСТа, должна быть выдержана в деловом стиле и носить светский характер. Любая символика, за исключением школьной атрибутики, недопустима.

Как передавало ИА Регнум, с начала нового учебного года начнут действовать поправки к закону «Об образовании». В частности, школьникам в целях минимизации факторов отвлечения внимания во время проведения учебных занятий запретят пользоваться мобильными телефонами и другими подобными устройствами. Также с 1 сентября устанавливаются правила дисциплины, обозначающие главенствующую роль педагога в процессе обучения и воспитания.