Москва, 19 сентября, 2024, 08:58 — ИА Регнум. Первые заморозки ожидаются в Москве уже в ночь на 23 сентября. Об этом 19 сентября сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки. Осень. Роза

Как рассказал метеоролог в беседе с «РИА Новости», 22 и 23 сентября станут самыми холодными днями первого осеннего месяца. В центре европейской части России в эти дни ожидается серьёзное понижение температуры, ночью в воскресенье ожидается +2…+7 градусов, днём +11… +17 градусов.

В Москве и Московской области, по словам специалиста, температура прогнозируется ниже климатической нормы на два градуса, а в ночь на 23 сентября ожидаются первые заморозки, температура составит -1… +4 градуса. Днём же в Москве температура воздуха повысится до +12… +14 градусов, по области до +10… +15 градусов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 13 сентября в Москве побит температурный рекорд за 75 лет с начала метеорологических наблюдений на метеостанции ВДНХ.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что сентябрь в Москве может стать самым сухим за всю историю. По её словам, за первую половину месяца в Москве не выпало ни капли дождя.

В Москве первый осенний день стал самым жарким 1 сентября в ХХI веке. В 15 часов температура воздуха в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, превысила отметку в 29,1 градуса.