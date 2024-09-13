Москва, 13 сентября, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Пятница, 13 сентября, побила температурный рекорд за 75 лет. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Как и ожидалось, пятница, 13, в Москве стала самым тёплым 13 сентября за последние 75 лет, с начала метеорологических наблюдений на метеостанции ВДНХ — к 13 часам воздух там прогрелся до +26,2 градуса — это на 1,9 градуса выше, чем было 13 сентября 1998 года», — написал синоптик в Telegram-канале.

Он добавил, что до обновления суточного рекорда за 13 сентября температуре остаётся подняться на 1,3 градуса.

Как передавало ИА Регнум, ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что сентябрь в Москве может стать самым сухим за всю историю. По её словам, за первую половину месяца в Москве не выпадет ни капли дождя.

В Москве первый осенний день стал самым жарким 1 сентября в ХХI веке. В 15 часов температура воздуха в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, превысила отметку в 29,1 градуса.

2 июля жара в Москве повторила 134-летний рекорд, достигнув 31,9 градуса. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, предыдущий раз такая температура в столице была зафиксирована в 1890 году. Из-за этого в Москве и Подмосковье был объявлен оранжевый уровень погодной опасности.