Москва, 1 сентября, 2024, 16:45 — ИА Регнум. В Москве первый осенний день стал самым жарким 1 сентября в ХХI веке. Об этом в Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Антонова ИА Регнум

«В 15 часов температура воздуха в столице, по данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, превысила отметку в плюс 29,1 градуса, таким образом, этот день, как и ожидалось, стал самым жарким среди всех «первых сентября» в век глобального потепления», — рассказал он.

Леус пояснил, что до это лидером был первый осенний день 2002 года. Тогда температура воздуха достигла 28,9 градуса.

Он добавил, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха (+30,8 градуса) этого дня, который был установлен в 1938 году, скорее всего, устоит. По его словам, в Подмосковье рекорды жары вполне вероятны. Например, в Коломне до рекордного максимума осталось 0,6 градуса, а в Можайске и вовсе 0,1 градуса.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июля жара в Москве повторила 134-летний рекорд, достигнув 31,9 градуса. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в предыдущий раз такая температура в столице была зафиксирована в 1890 году. Из-за этого в Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности.

18 июля ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в Центральной России завершился период «утомлённого» солнца.