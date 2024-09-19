Киев, 19 сентября, 2024, 05:48 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Андрей Одарченко, которого на Украине подозревают в попытке подкупа, объявлен в розыск. Об этом сообщила 18 сентября Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствие полагает, что парламентарий пытался подкупить чиновника украинского министерства восстановления. Депутат не явился в Высший антикоррупционный суд. При этом он не сообщил следствию о причинах своего отсутствия.

В своём Telegram-канале САП не уточняет фамилию подозреваемого, однако из деталей дела ясно, что речь идёт об Одарченко. Кроме объявления в розыск прокуратура захотела взыскать залог.

Суд распорядился принудительно доставить депутата на следующее судебное заседание, которое пройдёт 19 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года СБУ задержала депутата, предлагавшего мобилизованному в ВСУ за взятку избежать возвращения на фронт и организовать работу при территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов).

12 августа 2024 года Служба безопасности Украины задержала украинского министра энергетики по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. долларов. Издание «Страна. ua» уточняло, что речь идёт об Александре Хейло. В СБУ считают, что за деньги чиновник пообещал руководству государственных предприятий Львовско-Волынского угольного бассейна передать в пользование горнодобывающее оборудование из шахт, которые находятся на подконтрольной Киеву территории Донбасса.