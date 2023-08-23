Киев, 23 августа, 2023, 12:51 — ИА Регнум. СБУ задержала депутата, предлагавшего военным за взятку избежать возвращения на фронт, сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Тернопольской области военный и по совместительству депутат территориальной общины подозревается в получении взятки за то, чтобы помочь мобилизованному избежать поездки на передовую», — говорится в сообщении.

Депутат предложил мужчине за $6 тыс. помочь избежать отправки на фронт и организовать работу при ТЦК. При передаче денег старшего лейтенанта и его сообщника задержали.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля Государственное бюро расследований (ГБР) Украины задержало бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова по подозрению в получении взяток на сотни миллионов гривен, а также в умышленном уклонении от службы. Правоохранители также выяснили, что в период с декабря по февраль он полтора месяца не был на работе, а проводил время за границей.

Позже представитель российских силовых структур сообщил, что в военкоматах Одесской области фиксируется рост масштабов коррупции. Процесс связан с увеличением количества местных жителей, желающих уклониться от призыва через дачу взяток военкомам.

В помещении военкомата Хаджибейского района Одессы 22 августа прошли обыски.