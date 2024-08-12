Киев, 12 августа, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) задержали украинского министра энергетики по подозрению в получении взятки в размере 500 тыс. долларов, сообщили в Telegram-канале правоохранительного органа.

Ssu.gov.ua

«Заместитель главы Минэнерго задержан в Киеве на взятке в полмиллиона долларов», — говорится в заявлении.

При этом имя и фамилия задержанного не раскрываются. По данным украинского издания «Страна», речь идёт об Александре Хейло.

В СБУ утверждают, что задержанный министр энергетики за 500 тыс. долларов (43 995 998 руб.) пообещал руководству государственных предприятий Львовско-Волынского угольного бассейна передать в пользование горнодобывающее оборудование из шахт, которые находятся на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

Сотрудники службы уточнили, что уникальное и дефицитное оборудование одной из государственных угольных компаний находится в районе покровского направления боевых действий.

Информацию о разоблачении крупной коррупционной схемы подтвердили в Минэнерго. В министерстве добавили, что уже внесено представление кабмину об увольнении чиновника.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сотрудники СБУ задержали мэра украинского города Сумы и директора городского департамента инфраструктуры при получении ими взятки в размере 1,4 млн гривен (3 005 142 руб.). Указанные лица требовали деньги с предприятия по вывозу мусора за беспрепятственное ведение бизнеса.