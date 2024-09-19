Вашингтон, 19 сентября, 2024, 04:48 — ИА Регнум. Встреча вице-президента США и кандидата на пост главы государства от демократов Камалы Харрис и главы киевского режима Владимира Зеленского может состояться на следующей неделе в Вашингтоне. Об этом 18 сентября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Камала Харрис

Как ожидается, Зеленский будет добиваться членства в НАТО и Европейском союзе, экономических и безопасных соглашений, а также постоянных поставок более современного оружия в рамках своего «плана победы» во время визита в США.

Кроме того, Зеленский рассчитывает встретиться с президентом США Джозефом Байденом на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая пройдет с 24 по 30 сентября.

Ранее ИА Регнум сообщало, что кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп допустил возможность личной встречи с Зеленским, но время и место уточнять не стал.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби указал, что США на данный момент не готовы объявить о возможной встрече президента страны Байдена с главой киевского режима Зеленским в Вашингтоне или на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.