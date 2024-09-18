Вашингтон, 19 сентября, 2024, 02:36 — ИА Регнум. Возможность личной встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским во время его визита в Соединённые Штаты допустил кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп. Об этом 18 сентября сообщило агентство Reuters.

ИА Регнум Трамп, Зеленский

«Вероятно, да», — ответил Трамп на соответствующий вопрос репортёра, не уточнив, где и когда состоится предполагаемая встреча.

Зеленский и Трамп общались в телефонном режиме в июле текущего года, но лично они не встречались с момента окончания президентского срока экс-главы Белого дома в 2021 году.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, США на данный момент не готовы объявить о возможной встрече президента страны Джозефа Байдена с главой киевского режима Зеленским в Вашингтоне или на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

5 сентября Зеленский заявил о намерении представить президенту США «план победы» в конфликте с Россией, реализация которого зависит от действующего главы Белого дома. При этом, по словам Зеленского, указанный план также будет представлен кандидатам в президенты США Камале Харрис и Дональду Трампу.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова к диалогу, но только на базе уже зафиксированных договорённостей. В июне российский лидер назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. По его словам, киевский режим должен отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.