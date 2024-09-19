Вашингтон, 19 сентября, 2024, 03:59 — ИА Регнум. Вооружённые силы России впервые задействовали носители FPV-дронов в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило издание Forbes.

Иван Шилов ИА Регнум FPV-дроны РФ

«Первые в истории носители FPV-дронов… это ещё один технологический шаг вперёд для системы вооружения, ставшей определяющей в этом конфликте», — говорится в материале.

Отмечается, что FPV-дроны доказали свою эффективность в борьбе не только с другими беспилотными летательными аппаратами, но и с пехотой, артиллерией, танками, вертолётами и фортификационными сооружениями.

По словам автора материала, носители FPV-дронов устранят главные недостатки БПЛА, которые заключаются в ограниченном времени автономной работы и относительно малой дальности действия.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что российские военные в зоне проведения специальной военной операции начали испытания нового наземного беспилотника «Каракатица», предназначенного для установки дымовой завесы. В основе дрона заложена платформа, использовавшаяся ранее для доставки боеприпасов и эвакуации раненых.

В июле в зоне спецоперации появился новый российский беспилотник «Гербера», который является младшей версией дрона «Герань-2» и используется для разведки и наблюдения. Кроме того, новый БПЛА может быть задействован в качестве ложной цели.

18 июня президент России Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы РФ успешно применяют беспилотную авиацию в зоне СВО. По словам главы государства, РФ будет создавать новые центры по развитию спутниковой группировки и беспилотной авиации, в том числе на Дальнем Востоке.