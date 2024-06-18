Якутск, 18 июня, 2024, 12:54 — ИА Регнум. ВС России успешно применяют беспилотную авиацию в зоне проведения спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин в Якутске на встрече с участниками программ «Земский учитель», «Земский доктор», «Муравьёв-Амурский 2030» и молодыми специалистами, переехавшими на Дальний Восток.

Петр Ковалев/POOL/ТАСС

«Ваш коллега слева знает, как применяются (беспилотники. — Прим. ред.) на линии боевого соприкосновения. Какая разница, что нести, верно? Беспилотный летательный аппарат может что угодно принести, сесть или сбросить, всё что угодно сделать», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что Россия будет создавать новые центры по развитию беспилотной авиации, в том числе на Дальнем Востоке. Вместе с тем в России также будет развиваться своя спутниковая группировка, добавил Путин.

«Есть ещё одно направление — для того, чтобы создать комфортную среду для людей, проживающих в малых населённых пунктах, — это развитие высокоскоростного интернета. Нужно развивать и спутниковую группировку, что мы тоже будем делать и делаем. Кстати говоря, <…> у нас есть очень хорошие наработки и успехи в этом направлении», — добавил президент.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Минобороны сообщило, что в группировке войск «Днепр» Вооружённых сил России разработали уникальный ударно-транспортный беспилотный летательный аппарат «Перун», способный нести до 200 килограммов полезной нагрузки. БПЛА «Перун» способен не только доставлять тяжёлые грузы, но и выполнять задачи по разведке территорий и проводить поисково-спасательные работы, отметило ведомство.

В марте обозреватели американского издания The War Zone в своей публикации отметили, что масштабы производства беспилотных летательных аппаратов «Герань» в России впечатлили западных экспертов.