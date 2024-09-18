Тутаев, Ярославская область, 19 сентября, 2024, 01:39 — ИА Регнум. Правоохранительные органы задержали всех молодых людей, которые устроили драку в центральном парке города Тутаева Ярославской области, сообщили 19 сентября в администрации Тутаевского района.

Rosguard.gov.ru Росгвардия

В задержании участвовали сотрудники специальных подразделений Росгвардии.

«Молодые люди устроили драку. Все лица задержаны ОМОНом и СОБРом», — говорится на странице районной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Власти муниципалитета уточнили, что ситуация находится под контролем МВД. Сейчас правоохранители пытаются выяснить все обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА Регнум, 1 сентября стало известно о массовой драке около одного из домов посёлка имени Тельмана в Раменском (Московская область). По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.

7 сентября группа лиц устроила массовую драку у Дома культуры в посёлке Афипский Северского района в Краснодарском крае. По информации местных властей, конфликт случился из-за девушки. СК России возбудил уголовное дело о хулиганстве.

По обоим случаям запросил доклады председатель ведомства Александр Бастрыкин.