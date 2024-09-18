Братислава, 19 сентября, 2024, 01:19 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выступили за участие России в будущих переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом в среду, 18 сентября, сообщило словацкое агентство TASR.

Иван Шилов ИА Регнум Переговоры, Россия, Украина

«Министры также обсудили текущую ситуацию на Украине. Бланар повторил, что конфликт не имеет военного решения, и призвал к мирным переговорам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам переговоров в Братиславе главы внешнеполитических ведомств Словакии и Украины согласились, что дальнейшие мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта должны проходить при участии Российской Федерации.

Как передавало ИА Регнум, 7 сентября премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава готова предложить пространство для переговоров по Украине на любом уровне. По его словам, Словакия также убеждена в невозможности разрешения конфликта военным путём. До этого о необходимости создать условия для переговоров также заявляли министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и глава МИД Китая Ван И.

18 сентября президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора изложил бразильскому лидеру Луису Инасиу Луле да Силве принципиальные российские оценки путей урегулирования украинского кризиса. До этого Китай и Бразилия представили совместный план урегулирования, согласно которому конфликт на Украине может быть решен только за счёт переговоров и мирной конференции между Москвой и Киевом.

5 сентября глава российского государства заявил, что Россия готова к диалогу, но только на базе уже зафиксированных договорённостей.