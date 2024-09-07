Братислава, 7 сентября, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Братислава готова принять на любом уровне переговоры о мире на Украине. Об этом 7 сентября заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Иван Шилов ИА Регнум

«У Словакии есть амбиции на любом уровне предложить пространство для переговоров (по Украине. — Прим. ред.), если бы в таких переговорах была заинтересованность», — сказал он в эфире программы «Субботние диалоги».

Премьер выразил уверенность, что украинский конфликт невозможно решить военным путём. Словакия готова поддержать любого политика, предлагающего идеи по мирному урегулированию.

Фицо анонсировал официальный визит в Китай в октябре–ноябре, подчеркнув, что отдельно уделит внимание обсуждению с КНР инициативы по украинскому кризису.

Как сообщало ИА Регнум, 27 августа готовность содействовать мирному урегулированию украинского конфликта выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Позднее агентство Bloomberg написало, что лидер индийского правительства отказался проводить саммит по ситуации на Украине в случае исключения России из числа его участников.

В июле министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил о готовности страны предоставить свою территорию для переговоров представителей России и Украины. Он напомнил, что через два дня после начала конфликта связался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и с главой администрации украинского лидера Андреем Ермаком с предложением стать площадкой для переговоров.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин также выступает за создание условий для возобновления диалога по урегулированию конфликта на Украине. Председатель КНР Си Цзиньпин подчёркивал, что урегулирование конфликта возможно, если мировое сообщество создаст условия для возобновления прямого диалога между Россией и Украиной.

В июле президент России Владимир Путин отметил, что украинский конфликт нельзя завершить через посредников. Россия всегда выступала за переговоры и никогда от них не отказывалась. Но вопрос состоит в том, что окончательно прийти к миру с помощью посредников и только через них представляется маловероятным, подчеркнул глава государства.