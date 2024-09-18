Москва, 18 сентября, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора изложил бразильскому лидеру Луису Инасиу Луле да Силве российские оценки путей украинского урегулирования. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба Кремля.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«С учётом подтверждённой Луисом Инасио Лулой да Силвой заинтересованности внести вклад в поиск путей урегулирования украинского конфликта Владимир Путин изложил принципиальные российские оценки на этот счёт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры обсудили актуальные вопросы развития российско-бразильского стратегического партнёрства и подтвердили заинтересованность в наращивании политического диалога, взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, в том числе в торговле, сельском хозяйстве, энергетике, промышленной кооперации.

Также в ходе разговора Путин поблагодарил за поддержку приоритетов российского председательства в БРИКС и информировал о ходе подготовки саммита, который пройдёт в Казани 22–24 октября. Лидеры договорились о встрече в ходе саммита.

Кроме того, обе стороны акцентировали настрой на совместную работу по ключевым направлениям сотрудничества в БРИКС, в том числе в финансовой сфере. Также Путин и Лула да Силва подчеркнули готовность к углублению координации в «Группе двадцати» (G20), в которой Бразилия в 2024 году является председателем.

В связи с охватившими ряд регионов Бразилии природными пожарами Путин выразил готовность оказать в случае необходимости содействие в преодолении последствий стихийного бедствия.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября Лула да Силва заявил, что Бразилия не собирается занимать позицию Украины в конфликте с Россией, страна выступает исключительно за скорейшее начало переговоров.

12 сентября Китай и Бразилия представили Украине совместный план по урегулированию конфликта. Согласно совместному меморандуму Китая и Бразилии «Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса», конфликт на Украине может быть решен только за счёт переговоров и мирной конференции между Москвой и Киевом.

Путин ранее неоднократно подтверждал готовность РФ к переговорам, однако Киев ввёл запрет на них на законодательном уровне.

2 сентября Путин заявил, что российская сторона готова к мирным переговорам, но подчеркнул необходимость разобраться с украинскими боевиками, прорвавшимися в Курскую область. Глава государства также допустил, что противники РФ могут возобновить тему переговоров на фоне провала вторжения ВСУ.