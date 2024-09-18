Москва, 18 сентября, 2024, 20:40 — ИА Регнум. Российские оборонные предприятия обеспечат Вооружённые силы новыми видами вооружений, но для их эффективного применения необходимы высококвалифицированные боевые расчёты и экипажи, заявил президент РФ Владимир Путин 18 сентября на совещании по развитию ВС.

РИА Новости/ Виталий Тимкив

«Нужно, чтобы у нас были люди, которые готовы работать на этой технике. Эффективность применения будет прямо зависеть от личного состава Вооружённых сил, от уровня его подготовки и в первую очередь от качества боевой учёбы», — сказал он.

Путин призвал использовать для этого все ресурсы, задействовать в том числе допризывные организации, военные вузы, учебно-методические центры и полигоны, имеющие современную тренажёрную базу. На эту задачу должны работать не только Минобороны РФ, но также региональные власти, подчеркнул он.

Президент назвал ключевой задачу подготовки для армии обученного личного состава. Глава государства отметил, что недавно подписанный указ о расширении штатной численности ВС направлен на решение этой задачи.

Как передавало ИА Регнум, Путин в ходе совещания также заявил, что руководство страны уделяет большое внимание оснащению современными образцами вооружения Российской армии и Военно-морского флота. Новинки будут поступать не единичными образцами, будет налажено их серийное производство.

14 июня президент заявил о значительных изменениях в российской армии в вопросе продвижения по служебной лестнице перспективных кадров. Он сообщил, что командный состав ВС омолодился, командующим войсковыми группировками в среднем 56 лет, командующим армии — 50 лет, а командирам дивизии — 46 лет.