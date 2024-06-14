Солнечногорск, Московская область, 14 июня, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Организация российской армии, в том числе в вопросе продвижения перспективных кадров, значительно изменилась за время специальной военной операции на Украине, заявил 14 июня президент России Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев» в подмосковном Солнечногорске.

РИА Новости/Александр Кряжев

Он сообщил, что командный состав Вооружённых сил значительно омолодился. Командующим войсковыми группировками в среднем 56 лет, командующим армии — 50 лет, а командирам дивизии — 46 лет.

«Здесь нужны, конечно, люди с современным подходом, достаточно опытные и в то же время достаточно молодые для своего уровня руководства войсками, командованием. У нас сейчас в целом это получается», — отметил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 29 февраля объявил о программе «Время героев», направленной на подготовку высококвалифицированных управленцев из участников СВО. Он сообщил, что курсы соответствуют стандартам программы «Лидеры России», выпускники которой занимают высокие должности, в том числе посты министров. В программе могут участвовать бойцы и ветераны, независимо от звания.

26 января Путин призвал формировать российскую элиту из тех, кто защищает Отечество, в том числе из участников СВО. Для примера он привёл петербургских студентов, прервавших обучение, чтобы отправиться на фронт.