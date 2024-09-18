Санкт-Петербург, 18 сентября, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития Вооружённых сил в условиях специальной военной операции сообщил, что 19 сентября посетит одно из оборонных предприятий в Санкт-Петербурге.

ИА Регнум

«Разобьём нашу работу на две части: поговорим о вопросах, связанных с укреплением и повышением боеготовности Вооружённых сил, сегодня и завтра продолжим эту работу на одном из оборонных предприятий Санкт-Петербурга», — сказал глава государства.

Он отметил, что много внимания уделяется техническому перевооружению армии и флота. По его словам, речь идёт как о модернизации тактико-технических характеристик оружия и техники, стоящих на вооружении, так и о перспективах разработки новых высокотехнологичных образцов, в том числе с учётом опыта СВО.

Путин подчеркнул, что этот опыт всесторонне изучается в конструкторских бюро и НИИ, а на основе сделанных выводов определяются шаги по совершенствованию систем вооружения и повышению боевой мощи российской армии.

Как передавало ИА Регнум, в феврале Путин заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса получат заказы на годы вперёд, их вклад в развитие страны будет только расти. Он отметил, что стратегические ядерные силы обновлены на 95%, а их морская часть — на 100%, и призвал добиться таких же результатов по обычным вооружениям для армии и флота.

Глава государства подчеркнул, что российский ОПК совершил настоящий прорыв и трудовой подвиг, работая на обеспечение фронта. Работники оборонных заводов доказали, что достойны наших великих предков, добавил Путин.