Тула, 2 февраля, 2024, 17:36 — ИА Регнум. За время специальной военной операции российский оборонно-промышленный комплекс совершил настоящий прорыв и трудовой подвиг, заявил 2 февраля президент России Владимир Путин.

Марина Молдавская/ТАСС

«За время проведения специальной военной операции коллективы наших оборонных предприятий, научно-исследовательские институты, конструкторские бюро совершили настоящий прорыв, я бы сказал без всякого преувеличения — трудовой подвиг», — сказал российский лидер на встрече с представителям проекта «Всё для победы» в Туле.

Глава государства добавил, что работники всех российских оборонных предприятий доказали, что достойны наших великих предков.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ заявил, что в России производство бронетанкового вооружения в 2023 году выросло втрое, беспилотников — вдвое. По технике связи, по средствам поражения, радиоэлектронной борьбы и разведки — более чем пятикратный рост, добавил он.

9 ноября 2023 года во время беседы с военнослужащими в Алабино заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России зафиксировали невиданный уровень роста производства вооружений. Он отметил кратный рост производства отдельных видов вооружений и военной техники, специальной техники и средств поражения.