Москва, 13 сентября, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Телеведущий Владимир Познер рассказал изданию Forbes, что отказался работать на западных каналах из-за необходимости определённым образом высказаться о президенте России Владимире Путине.

Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press Владимир Познер

«Были предложения. Я не стану называть конкретно, но они были, и не в одной стране. Но условие! А условие такое: «Вы должны поначалу высказаться по поводу Путина и по поводу политики», причем определённым образом», — сказал он.

По словам телеведущего, он посчитал, что такой подход к делу не имеет ничего общего с журналистикой, и ответил отказом.

«Я сказал: «Нет. Спасибо большое», — заявил Познер.

Как передавало ИА Регнум, после начала специальной военной операции Познер перестал появляться в публичном пространстве. У журналиста три гражданства — российское, французское и американское.

Познер не раз заявлял, что не считает Россию домом и русским он так себя и не почувствовал. Он также говорил, что в России давно существует комплекс неполноценности перед странами Запада.

Вместе с тем телеведущий на концерте в Дубае (ОАЭ) в ноябре 2023 года неожиданно признался в любви к России. У него, в частности, спросили, любит ли он Россию. Познер ответил утвердительно.

В конце мая текущего года члены парламента Нидерландов от «Народной партии за свободу и демократию» Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс возмутились фактом выступления телеведущих Ивана Урганта и Владимира Познера в Амстердаме.

Они назвали российских телеведущих «пропагандистами» с ярко выраженной пророссийской позицией и потребовали от нидерландских властей объяснений. Депутаты также напомнили, что Нидерланды поддерживают политику разрыва связей с Россией.

В свою очередь Познер, комментируя возмущение нидерландских депутатов его выступлением в Амстердаме вместе с Ургантом, заявил, что они не затрагивают вопросы политики.