Бейрут, 18 сентября, 2024, 17:20 — ИА Регнум. В Ливане раздаются звуки взрывов, похожие на те, чтобы были слышны накануне, во время массовой детонации пейджеров, сообщили местные СМИ.

Global Look Press/Ayal Margolin/XinHua

«Информация о новых взрывах, предположительно, пейджеров в некоторых районах Ливана», — сообщил телеканал «Аль-Джадид», ссылаясь на собственные источники.

По информации издания, один из взрывов раздался в пригороде Бейрута, когда там шли похороны четверых боевиков ливанского движения «Хезболлах».

Как передавало ИА Регнум, массовые взрывы пейджеров в Ливане произошли 17 сентября. По последним данным минздрава республики, погибли 12 человек, в том числе двое детей. В больницы страны доставили 2,8 тыс. пострадавших.

Министр информации Ливана Заяд Макари заявил, что предварительное расследование причины взрывов пейджеров выявило причастность Тель-Авива. Ливанское движение «Хезболла» пообещало жёсткий ответ Израилю за устроенную диверсию.

Агентство Reuters заявило 18 сентября, что израильская разведка «Моссад» начинила взрывчаткой 5 тыс. пейджеров, которые «Хезболла» приобрело в Китайском Тайбэе (Тайване). В компании Gold Apollo, устройства марки которой взорвались в Ливане, заявили, что их выпустили в Европе под этим брэндом.