Москва, 18 сентября, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по международным делам поддержал внесённый на рассмотрение правительством законопроект о выходе РФ из Международного совета по исследованию моря.

Иван Шилов ИА Регнум

«Комитет по международным делам рекомендовал Государственной Думе денонсировать Конвенцию о Международном совете по исследованию моря (ICES)», — говорится в релизе, опубликованном 18 сентября на сайте парламента.

В сопроводительных документах к законопроекту говорится, что Россия 30 марта 2022 года приостановила участие в деятельности организации из-за нарушения советом положений конвенции. Законопроект предлагается рассмотреть во время пленарного заседания Госдумы 15 октября.

ICES отвечает за рекомендации по эксплуатации запасов водных биологических ресурсов. Район деятельности совета охватывает Атлантический океан и прилегающие к нему моря. В организации кроме РФ состоят США, Великобритания, ФРГ, Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания и Швеция.

Как передавало ИА Регнум, 21 февраля Госдума денонсировала соглашение с Великобританией о вылове рыбы британскими моряками возле Кольского полуострова в Баренцевом море, действовавшее с 1956 года. Причиной для разрыва документа стало то, что Лондон перестал соблюдать режим наибольшего благоприятствования в торговле.

Депутат Государственной думы Роза Чемерис также не исключила, что Россия денонсирует в том числе соглашение о разграничении морских пространств и шельфа в Беринговом проливе, подписанное в 1990 году. Документ разграничивает экономические зоны и континентальный шельф в Чукотском и Беринговом морях, а также территориальные воды в Беринговом проливе.