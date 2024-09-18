Москва, 18 сентября, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Рабочая группа ― IT-наблюдатели, программисты и эксперты ― проанализировала работу федеральной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на прошедшем в России 6–8 сентября едином дне голосования. Встреча прошла в Общественной палате РФ. Об этом 18 сентября сообщили в ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

Иван Шилов ИА REGNUM

Эксперты провели сравнение выборки массива данных блокчейн, запакованных в так называемый «цифровой сейф-пакет» в дни голосования. Участники встречи договорились в течение октября подготовить идеи и предложения по усовершенствованию экосистемы наблюдения за федеральным ДЭГ к следующим избирательным кампаниям.

Эксперты и специалисты, в частности, обсудили возможность проверки избирателем отправленного им голоса на его устройстве, с которого он голосует, но мнения по этому вопросу разошлись, поэтому его оставили открытым.

Ещё одна затронутая на встрече тема ― идея прописать возможность проверки на стороне избирателя в браузере пользователя истинности приходящего бюллетеня. Эксперты договорились сформировать конкретные технические предложения и обсудить их на следующих встречах.

Как сообщало ИА Регнум, в 49 субъектах Российской Федерации, где выборы проходили в течение трёх дней, голосование стартовало 6 сентября. 8 сентября выборы прошли во всех регионах страны. Они завершились в 20:00 по местному времени.

Через федеральную платформу дистанционного электронного голосования проголосовали более 827 тыс. граждан России. Итоговая явка составила почти 90%.

В пресс-службе Ассоциации Независимого общественного мониторинга в феврале заявили, что на предстоящих президентских выборах в России наблюдателям от политических партий, кандидатов и общественных палат будут предоставлены разнообразные инструменты контроля за работой ДЭГ. В частности, для них расширят доступ к ноде блокчейн, которая информирует о «содержимом» ДЭГ в реальном времени, благодаря чему все наблюдатели смогут проконтролировать подсчёт голосов.