Москва, 13 февраля, 2024, 17:40 — ИА Регнум. На предстоящих президентских выборах в России наблюдателям от политических партий, кандидатов и общественных палат будут предоставлены разнообразные инструменты контроля за работой дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом ИА Регнум рассказала пресс-служба Ассоциации Независимого общественного мониторинга по итогам круглого стола в Общественной палате (ОП) РФ.

Владимир Андреев/URA.RU/TASS

Так, для наблюдателей будет расширен доступ к ноде блокчейн, которая информирует о «содержимом» ДЭГ в реальном времени, благодаря чему все наблюдатели смогут проконтролировать подсчёт голосов.

По словам первого заместителя председателя Комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александра Асафова, доверие россиян к ДЭГ возрастает, в то время как идея запретить электронное голосование «маргинализируется».

«Каждый год мы наблюдаем поэтапное развитие ДЭГ. ЦИК получил рекордное количество заявок на применение технологии, что свидетельствует о росте доверия и интереса к такому виду голосования. Критика, которую мы неоднократно слышали, маргинализируется, более того многие её апологеты меняют свою риторику», — заявил Асафов.

Как отметил глава Территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ Олег Артамонов, к 13 февраля подано свыше двух миллионов заявок на электронный вариант голосования, что почти двукратно превышает показатель минувшего года.

Вместе с тем Артамонов проинформировал участников круглого стола о новых способах наблюдения за системой ДЭГ. Среди прочего глава ТИК ДЭГ рассказал о расширении доступа к ноде блокчейн, закреплении порядка выдачи протоколов о результатах голосования для наблюдателей, а также создании единого канала для подачи обращений и жалоб.

«В этом году мы максимально расширяем практику применения ноды блокчейн. Во-первых, в ОП РФ мы планируем открыть две точки подключения к ней, на одной — все три дня выборов будет работать цифровой сейф-пакет, на второй — будет свободный доступ для любого наблюдателя», — пояснил Артамонов.

В свою очередь кандидат физико-математических наук, завкафедрой «Теория вероятностей и прикладная математика» МТУСИ Константин Панков отметил, что криптографические механизмы, которые используются в системе ДЭГ, широко обсуждались академическим сообществом.

По его словам, все системы, включая цифровую подпись и гомоморфное шифрование, стандартизированы, а протоколы должным образом исследованы. Поэтому алгоритмы, на которых базируется система ДЭГ является надёжной, подчеркнул Панков.

Оператор ТИК ДЭГ Дмитрий Кузнецов вместе с тем добавил, что у каждого избирателя будет возможность проверить свой голос в системе ДЭГ через портал наблюдения. Как отметил Кузнецов, наблюдатель, который работает дистанционным образом, сможет сравнить данные, размещённые на сайте, с файлами транзакций, которые должны будут соответствовать друг другу.

Кроме того, наблюдатель в ЕДГ-2023 от кандидата партии «Справедливая Россия», IT-эксперт, электоральный аналитик Пётр Лосев заявил, что единая аналитическая база с транзакциями блокчейна будет полезна аналитику без глубоких технических данных. Как отметил Лосев, наблюдатели смогут сразу увидеть аномалии в голосовании, оценить динамику в транзакциях и увидеть процесс подведения итогов.

Как передавало ИА Регнум, дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента России в марте 2024 года пройдёт в 29 регионах страны. По словам главы Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой, в онлайн-голосовании смогут принять участие 38 млн избирателей.

22 января по всей стране, в том числе в регионах Донбасса и Новороссии, стартовала подготовка общественных наблюдателей к выборам президента России. В большинстве регионов общественные штабы начали подписывать соглашения с НКО и партиями о сотрудничестве при наблюдении за выборами.

В территориальные избирательные комиссии списки наблюдателей на выборах президента России должны поступить не позднее 11 марта.

В наблюдении за выборами может участвовать гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом. В России таким правом обладают все граждане страны от 18 лет, кроме тех, кого суд признал недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда. Контроль за избирательным процессом в России также могут вести наблюдатели, назначенные от политических партий, зарегистрированных кандидатов и общественных объединений. Кроме того, законом предусмотрены и международные наблюдатели.

Выборы президента России в 2024 году пройдут 17 марта. Голосовать можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта. Президента изберут на шесть лет.

ЦИК зарегистрировал для участия в выборах четырёх кандидатов: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин. В поддержку Путина в качестве кандидата собрали более трёх млн подписей, это в десять раз больше, чем требуется по закону.