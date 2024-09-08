Москва, 8 сентября, 2024, 23:39 — ИА Регнум. Более 827 тысяч граждан России проголосовали на выборах через платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ), итоговая явка составила почти 90%. Об этом 8 сентября сообщило Минцифры РФ.

Кирилл Ясько / «РИА Новости»

«Выборы в России завершились. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на федеральной платформе приняли участие более 827 тыс. человек. Итоговая явка составила 89,92%», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что по общему количеству проголосовавших среди российских регионов лидируют Республика Марий Эл (94,66%), Костромская область (94,58%), Вологодская область (93,78%), Липецкая область (93,62%) и Республика Алтай (93,18%).

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как отмечается в заявлении временной рабочей группы по мониторингу избирательных прав граждан (МРГ) Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), выборы в субъектах Российской Федерации состоялись и прошли без нарушений, которые могли бы серьёзно повлиять на результаты голосования.

Высокую явку на выборы в России через федеральную платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ) отметила и председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Она выразила надежду, что тенденции, наблюдаемые в контексте внедрения ДЭГ, продолжатся. Также Памфилова сообщила, что число жалоб на нарушения в ходе единого дня голосования резко снизилось, несмотря на то, что выборы проходят в непростой обстановке.

В 49 субъектах Российской Федерации, где выборы проходили в течение трёх дней, голосование стартовало 6 сентября. 8 сентября выборы прошли во всех регионах страны. Они завершились в 20:00 по местному времени.

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв заявил, что попытки Запада запугать российских избирателей не повлияли на проведение выборов. Пискарёв добавил, что все ветви власти вместе с ЦИК слаженно работали, что позволило обеспечить проведение выборов в соответствии с законами РФ и полным доверием избирателей.