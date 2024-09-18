Москва, 18 сентября, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы (ВВС) Украины лишились ещё одного опытного военного лётчика Руслана Курбанмухамедова, он разбился во Франции во время подготовки к управлению произведённым в США истребителем F-16, сообщил 18 сентября военный корреспондент Евгений Поддубный.

ИА Регнум

«Вероятно, речь идёт об авиакатастрофе с участием двух военных самолётов Rafale, произошедшей в середине августа», — написал журналист в Telegram-канале.

По информации Поддубного, Курбанмухамедов с начала специальной военной операции на Украине неоднократно совершал боевые вылеты.

О смерти Курбанмухамедова сообщила администрация Кременчуга в Полтавской области на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Прощание с ним прошло 17 сентября. У лётчика был статус участника боевых действий. Подробности его гибели не раскрыли.

28 августа украинские СМИ сообщили о гибели во время выполнения боевого задания военного пилота ВВС Украины Алексея Меся, прошедшего курс обучения на F-16. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что самолёт сбили с помощью переданного ВСУ американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя поставку на Украину партии F-16, заявила, что самолёты не станут «волшебной таблеткой» для киевского режима и не смогут повлиять на ход боевых действий.