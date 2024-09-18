Москва, 18 сентября, 2024, 16:16 — ИА Регнум. На миграционном учёте в России состоят почти 6,2 млн иностранных граждан, сообщили 18 сентября в пресс-службе МВД РФ.

Александр Демьянчук/ТАСС

Ведомство обратило внимание на то, что в ряде Telegram-каналов появились публикации, в которых высказываются сомнения в достоверности статистических сведений МВД России по миграционной ситуации.

«ГУВМ МВД России официально информирует, что на 1 сентября текущего года число пребывающих в России иностранных граждан, информация о которых содержалась в государственной информационной системе миграционного учёта, составляло 6 174 777 лиц», — сообщили в МВД.

Показатель получен с использованием программно-технических средств. Все публикуемые МВД статистические сведения о миграционной ситуации носят объективный характер, подчеркнули в ведомстве.

МВД призвало представителей СМИ и блогеров использовать официальные данные при подготовке публикаций на тему миграции. Ведомство добавило, что к так называемым «экспертным оценкам», не подкреплённым достоверными данными, следует относиться критически.

Информированный источник ИА Регнум в начале августа сообщил, что в Москве за минувшие семь месяцев против иностранцев было возбуждено 101 уголовное дело, в которых жертвами преступлений стали дети. Больше половины дел возбуждены по статьям о нарушении сексуальной неприкосновенности несовершеннолетних. Фигурантами дел являются в том числе граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, а также Украины, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Молдавии, Вьетнама, Кубы и Франции.

Президент России Владимир Путин 8 августа подписал закон, наделяющий полицию правом принимать решения по административному выдворению иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы РФ.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила 12 сентября, что МВД запросило у военкоматов сведения о мигрантах, получивших российское гражданство, но не вставших на воинский учёт. Она отметила, что с начала года органы внутренних дел приняли решение о прекращении российского гражданства в отношении 1117 лиц, совершивших противоправные действия.