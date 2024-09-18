Токио, 18 сентября, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Япония в августе текущего года нарастила экспорт компьютеров в Россию на 200% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют статистические данные, обнародованные министерством финансов страны.

FRANCK ROBICHON/EPA/ТАСС

При этом экспорт комплектующих для компьютеров в последнем месяце лета снизился на 85%.

Также за отчётный период на 45,8% вырос экспорт генераторов в РФ, экспорт пластика увеличился на 158,1%. Экспорт медицинских изделий в Россию в годовом выражении вырос на 18,9%.

Общий объем импорта Японией в августе увеличился на 26% в годовом выражении, до 78,1 млрд иен (550,6 млн долларов). Экспорт в Россию вырос на 17,9%, до отметки 27,4 млрд иен (193,17 млн долларов).

Товарооборот Японии и России в августе вырос на 23,81% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 105,59 млрд иен (743 млн долларов). Главными категориями в товарообороте стали японские автомобили (порядка 60% от всего экспорта из Японии и Россию) и российские энергоносители (около 70% от всего импорта из РФ).

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля японский МИД в ежегодном докладе Diplomatic Bluebook сообщил, что в 2023 году торговля между Японией и Россией в условиях антироссийских санкций сократилась на 44,3%. При этом Япония намерена сохранить долю в российских проектах по добыче и разработке нефти и газа, поскольку считает это важной частью своей энергетической безопасности.

17 апреля в Японии в силу вступило решение о запрете на экспорт в Россию ещё 164 категорий товаров, в том числе яхт, пожарных катеров, труб для газовых и нефтепроводов и литий-ионных аккумуляторов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 4 сентября заявила, что Япония на длительный срок лишилась российского рынка автомобилей. При этом она подчеркнула, что вины российской стороны в этом нет. По словам дипломата, Токио в попытках изолировать Россию в итоге навредил сам себе.