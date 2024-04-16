Токио, 16 апреля, 2024, 06:32 — ИА Регнум. Япония намерена сохранить долю в российских проектах по добыче и разработке нефти и газа, поскольку считает это важной частью своей энергетической безопасности. Об этом говорится в ежегодном докладе министерства иностранных дел страны Diplomatic Bluebook («Синяя книга по дипломатии»).

Иван Шилов ИА Регнум Нефть

«Что касается проектов по разработке нефти и газа в России, таких как «Сахалин-1» и «Сахалин-2», в свете обеспечения стабильных поставок на среднесрочную и долгосрочную перспективу Япония продолжает рассматривать их как важные проекты в сфере энергетической безопасности и намерена сохранять в них долю», — говорится в документе.

При этом, согласно докладу внешнеполитического ведомства, японская сторона продолжит придерживаться поэтапного отказа от зависимости от российских энергоносителей, в том числе нефти и угля.

Отмечается, что торговля между Японией и Россией в 2023 году в условиях жёстких антироссийских санкций сократилась на 44,3% по сравнению с предыдущим годом.

Как передавало ИА Регнум, в начале месяца в министерстве экономики Японии сообщили, что с 17 апреля в силу вступит решение о запрете на экспорт в Россию ещё 164 категорий товаров. Оно коснётся яхт, прогулочных судов, пожарных катеров, буровых платформ и плавучих доков. Также под запрет попадут масла для автомобильных двигателей, труды для газовых и нефтепроводов и литий-ионные аккумуляторы.