Геническ, Херсонская область, 18 сентября, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Авиация Вооружённых сил России нанесла удары с помощью фугасных авиационных бомб (ФАБ) по пунктам временной дислокации украинских формирований на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом 18 сентября сообщило Министерство обороны РФ.

ИА Регнум

Отмечается, что удары были нанесены по пунктам временной дислокации украинских боевиков в районах Урожайного, Степного и Новорайского.

Нанесение ударов с применением модернизированных ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции, добавили в министерстве, осуществлялось по заранее выявленным целям.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября расчёты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» из состава группировки войск «Днепр» армии России нанесли удар по опорному пункту украинской армии на правобережье Днепра. Огонь российских РСЗО корректировали операторы беспилотников.

В субботу, 14 сентября, стало известно, что российские войска создали подземную военную базу в Херсонской области. Она представляет собой комплекс для доукомплектования, переподготовки и боевого слаживания личного состава подразделений группировки российских войск «Днепр».