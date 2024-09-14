Херсон, 14 сентября, 2024, 06:39 — ИА Регнум. В Херсонской области российские военные создали подземную военную базу, которая представляет собой комплекс для доукомплектования, переподготовки и боевого слаживания личного состава подразделений группировки войск «Днепр».

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Военную базу тщательно замаскировали, обнаружить её с разведывательных дронов и спутников нет возможности.

«Предназначен этот подземный комплекс для восстановления боеспособности подразделения. Здесь происходит работа психологов с личным составом. Идёт доукомплектование личного состава вооружением, техникой. Проводятся занятия», — рассказал «РИА Новости» замкомандира батальона по военно-политической работе с позывным Волшебник.

Помещения базы находятся на глубине около восьми метров. Места входа замаскированы сетями, а сама поверхность сделана под складки местности — с дронов, спутников место увидеть практически невозможно, заверил замкомбата.

В комплексе есть не только учебные классы, но и места для отдыха солдат, а также баня, душевая, кухня, столовая, складские и жилые помещения. В скором времени на базе будет освящен православный храм.

Одновременно в комплексе могут находиться до 100 человек. Время обучения — индивидуально, от одной недели до трёх месяцев.

Как сообщало ИА Регнум, в подконтрольном киевскому режиму Херсоне российские военные нанесли удар по зданию, с которого боевики запускали беспилотники, информировал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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