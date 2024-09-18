Девять украинских беспилотников уничтожили за ночь в Смоленской области
Анохин сообщил об уничтожении девяти дронов ВСУ в Смоленской области
Смоленск, 18 сентября, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Девять беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбили и подавили за ночь над территорией Смоленской области. Об том 18 сентября сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Атаке подверглись четыре района области, уточнил глава региона.
«За прошедшую ночь в Вяземском, Духовщинском, Ельнинском, Рославльском районах сбиты и подавлены девять вражеских БПЛА», ― написал Анохин в Telegram-канале.
По его словам, в результате никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.
Как сообщало ИА Регнум, российские силы противовоздушной обороны в течение ночи 18 сентября уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа в небе над пятью регионами РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
27 воздушных целей сбили над территорией Курской области, 16 — над Брянской, семь — над Смоленской, три — над Белгородской. Ещё один украинский БПЛА уничтожили в небе над Орловской областью.
Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что силы ПВО в ночное время 18 сентября, помимо беспилотников, сбили две украинские ракеты.
В Тверской области в результате падения обломков беспилотника в городе Торопце во время отражения массированной атаки БПЛА начался пожар. Губернатор региона Игорь Руденя из соображений безопасности принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где работают средства ПВО и ведутся работы по локализации пожара.
В Белгородской области под удар беспилотника ВСУ попал служебный автобус. Пострадали шесть человек.