Смоленск, 18 сентября, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Девять беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбили и подавили за ночь над территорией Смоленской области. Об том 18 сентября сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

Атаке подверглись четыре района области, уточнил глава региона.

«За прошедшую ночь в Вяземском, Духовщинском, Ельнинском, Рославльском районах сбиты и подавлены девять вражеских БПЛА», ― написал Анохин в Telegram-канале.

По его словам, в результате никто не пострадал, разрушений не зафиксировали.

Как сообщало ИА Регнум, российские силы противовоздушной обороны в течение ночи 18 сентября уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа в небе над пятью регионами РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

27 воздушных целей сбили над территорией Курской области, 16 — над Брянской, семь — над Смоленской, три — над Белгородской. Ещё один украинский БПЛА уничтожили в небе над Орловской областью.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что силы ПВО в ночное время 18 сентября, помимо беспилотников, сбили две украинские ракеты.

В Тверской области в результате падения обломков беспилотника в городе Торопце во время отражения массированной атаки БПЛА начался пожар. Губернатор региона Игорь Руденя из соображений безопасности принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где работают средства ПВО и ведутся работы по локализации пожара.

В Белгородской области под удар беспилотника ВСУ попал служебный автобус. Пострадали шесть человек.