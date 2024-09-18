Курск, 18 сентября, 2024, 07:25 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны в течение ночи 18 сентября уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата в небе над пятью регионами РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум Российская ПВО

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что российские военные уничтожили 27 воздушных целей над территорией Курской области, 16 — над Брянской, семь — над Смоленской, три — над Белгородской. Ещё один вражеский БПЛА сбили в небе над Орловской областью.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что силы ПВО в ночное время 18 сентября, помимо беспилотников, сбили две украинские ракеты.

В Тверской области в результате падения обломков беспилотника в городе Торопце во время отражения массированной атаки БПЛА начался пожар. Губернатор региона Игорь Руденя из соображений безопасности принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где работают средства ПВО и ведутся работы по локализации пожара.