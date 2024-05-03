Луганск, 3 мая, 2024, 09:07 — ИА Регнум. Сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали украинку, передавшую Киеву координаты для нанесения удара по городу Антрациту. Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Иван Шилов ИА Регнум

В ведомстве уточнили, что гражданка Украины проживала на территории ЛНР и действовала в интересах Киева. Она передавала украинским властям данные о местах дислокации военных и техники Вооружённых сил России, задействованных в проведении спецоперации.

Как призналась сама задержанная, она также передала руководителю Луганской областной администрации координаты для нанесения удара ВСУ по объектам в Антраците, где большое скопление жилых домов, есть детские и спортивные объекты.

«Соответственно, если туда будут прилёты ― пострадает очень много людей. Далее я сообщила ему координаты рынка. Фактически это центр города, где находятся административные и все остальные здания: учебные здания и жилые дома», ― рассказала в ходе допроса подозреваемая.

В отношении украинки возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

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Как сообщало ИА Регнум, 2 мая в пресс-службе УФСБ по ЛНР сообщили о задержании гражданки Украины по подозрению в шпионаже. Жительница посёлка Троицкое в период с марта по май 2023 года помогала ВСУ сбором и передачей сведений о российских военных. На допросе она рассказала, что собранные данные передавала по телефону украинским военным. Ориентируясь на эти сведения, ВСУ наносили удары по российским подразделениям.

Западный окружной военный суд 2 мая признал виновным в шпионаже, диверсиях и подготовке теракта в Московском регионе гражданина Украины агента СБУ Сергея Кармазина. Его приговорили к 25 годам колонии. Также суд обязал украинского агента выплатить штраф в размере 700 тыс. рублей.

В тот же день сотрудники ФСБ задержали по подозрению в государственной измене (ст. 275 УК РФ) жителя Приморского края. По заданию из Киева он собирал сведения об объектах военной инфраструктуры российского региона.