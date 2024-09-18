Екатеринбург, 18 сентября, 2024, 10:39 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пять школ переведены на дистанционное обучение в связи с тем, что в городе выявили несколько случаев пневмонии, сообщили 18 сентября в пресс-службе городской администрации.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Школу № 16 перевели на дистанционное обучение с 14 сентября в связи с заболеванием детей пневмонией в 14 классах. В школах №19, 23, 79 и 181 дистант ввели с 18 сентября. В этих четырёх учебных заведениях заболевшие пневмонией выявлены в 47 классах.

«В образовательных учреждениях, закрытых на карантин, проведены противоэпидемические мероприятия», — сообщили в ведомстве.

В здании идёт дезинфекция с применением кварцевания. Учащимся и родителям представили подробную информацию о внебольничной пневмонии, основных симптомах заболевания и мерах профилактики.

В остальных школах Академического района предпринимаются предупредительные меры.

Как сообщало ИА Регнум, в начале сентября в Свердловской области 11 детей госпитализировали с пневмонией после смены в детском лагере «Красная горка». Вспышка пневмонии произошла в Каменске-Уральском. Ещё десять человек были направлены на амбулаторное лечение. Первые жалобы на высокую температуру и сильный кашель начали поступать в конце августа.