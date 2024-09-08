Каменск-Уральский, Свердловская область, 8 сентября, 2024, 10:06 — ИА Регнум. В Свердловской области после смены в детском лагере 11 детей попали в больницу с пневмонией, сообщили 8 сентября в пресс-службе регионального минздрава.

Иван Шилов ИА Регнум Скорая помощь

«В педиатрическом отделении ДГБ Каменска-Уральского находится 11 детей. За ночь поступлений не было», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что ещё 10 детей с пневмонией лечатся дома, также у одного ребёнка диагностировали бронхит. В состоянии пациентов наблюдается положительная динамика.

Как сообщили в минздраве, в больницу, где находятся пациенты, выехали главный педиатр региона Любовь Малямова и главный пульмонолог Свердловской области Ирина Шуляк.

Накануне, 7 сентября, управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщило о вспышке пневмонии, которая произошла в детском лагере «Красная горка». Девять детей попали в больницу с высокой температурой и сильным кашлем. Первые жалобы поступили в конце августа.