Смоленск, 18 сентября, 2024, 07:02 — ИА Регнум. Российские средства радиоэлектронной борьбы подавили ещё два украинских беспилотных летательных аппарата при попытке киевского режима атаковать территорию Смоленской области. Об этом в среду, 18 сентября, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«В результате отлаженной работы сил РЭБ в Духовщинском и Вяземском районах подавлены ещё два БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора.

Анохин отметил, что пострадавших нет, разрушений не зафиксировано. На месте падения подавленных БПЛА работают сотрудники экстренных и правоохранительных служб.

Ранее сообщалось о семи вражеских беспилотниках, подавленных и уничтоженных российскими силами противовоздушной обороны и средствами РЭБ в Смоленской области в ночь на 18 сентября.

Как передавало ИА Регнум, также силы ПВО в ночь на среду сбили 11 украинских БПЛА над территорией Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате падения обломков дронов никто не пострадал. Кроме того, российские военные уничтожили беспилотный летательный аппарат в небе над Орловской областью.

В Тверской области в результате падения обломков беспилотника в городе Торопце во время отражения массированной атаки БПЛА начался пожар. Губернатор региона Игорь Руденя из соображений безопасности принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где работают средства ПВО и ведутся работы по локализации пожара.