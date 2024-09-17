Смоленск, 18 сентября, 2024, 02:30 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ночь на 18 сентября подавили и уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов в небе над Смоленской областью. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Сегодня ночью…силами ПВО и РЭБ сбиты и подавлены семь беспилотных летательных аппаратов», — сообщил Анохин в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что российские военные нейтрализовали воздушные цели над территорией городов Ельня и Рославль. В результате падения обломков БПЛА никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте работают сотрудники оперативных служб, добавил губернатор региона.

Опасность атаки БПЛА в Смоленской области объявили около 00:20 по местному времени (совпадает с мск).

Как передавало ИА Регнум, вечером 17 сентября силы ПВО сбили один украинский беспилотник над территорией Брянской области. Позднее губернатор региона Александр Богомаз сообщил о ещё десяти вражеских БПЛА, уничтоженных российскими военными.

Также в ночь на 18 сентября российские военные уничтожили беспилотный летательный аппарат в небе над Орловской областью. О последствиях падения фрагментов сбитого БПЛА не сообщалось.