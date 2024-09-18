Газа, Палестина, 18 сентября, 2024, 05:36 — ИА Регнум. Как минимум 26 человек погибли за последние сутки в результате ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба министерства здравоохранения палестинского анклава.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Уточняется, что за последние 24 часа в результате атак израильской армии пострадали 84 человека. При этом данные не точны, так как часть пострадавших находится под завалами и на дорогах, и бригадам медиков скорой помощи и гражданской обороны сложно добраться до них.

Отмечается, что с начала обострения палестино-израильского конфликта общее число погибших в секторе Газа составило 41 252 человека, ранения и травмы получили 95 497 человек.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 17 сентября в Ливане начали массово взрываться пейджеры. По данным минздрава республики, в результате произошедшего погибли 11 человек, ещё более четырёх тысяч пострадали. При взрыве личного пейджера пострадал в том числе посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Его с лёгкими ранениями отправили в больницу. Также получили травмы два сотрудника иранского посольства в Бейруте.

Министр информации Ливана Заяд Макаривыступил с заявлением, в котором возложил ответственность за массовые взрывы пейджеров на Израиль. По его словам, первичные данные расследования подтверждают причастность Тель-Авива. Портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что к произошедшему причастен премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Телеканал Sky News Arabia сообщил, что доступ к устройствам ещё до того, как они попали к членам движения «Хезболла», получили специалисты израильской разведки «Моссад», которые якобы обработали аккумуляторы веществом, взрывающимся при повышении температуры батареи. Спецслужбы изучают несколько версий о том, как взрывчатка попала в устройства и каким образом заряды были активированы.