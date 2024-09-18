Вашингтон, 18 сентября, 2024, 04:14 — ИА Регнум. Для безопасности кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа во время игры в гольф необходимо принять дополнительные меры. Такое заявление сделал 17 сентября исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу, сообщила газета The New York Times.

Гольф-клуб

Уточняется, что Роу во время личной встречи с Трампом пояснил, что Секретной службе США сложнее выполнять свою работу, если Трамп играет в гольф на больших полях, расположенных рядом с общественными дорогами. С точки зрения охраны самым удобным полем является расположенное на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Неизвестно, прислушается ли политик-республиканец к рекомендациям Секретной службы и внесёт ли коррективы в свой график игры в гольф. Отмечается, что окружение экс-президента США негативно реагирует на изменения в его распорядке.

При этом соратники Трампа приводят в пример президента США Джозефа Байдена, который спокойно отдыхает на общественных пляжах. Это объясняется тем, что безопасность бывшего и действующего американских лидеров обеспечивается на разных уровнях. Соответственно, Трамп находится в более уязвимом положении с точки зрения безопасности, нежели Байден.

Ранее ИА Регнум сообщало, что агенты Секретной службы США не проводили предварительную проверку территории гольф-клуба, где было совершено второе покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии Трампа.

Исполняющий обязанности главы Секретной службы Роу заявил, что поездки в гольф-клуб не было в расписании Трампа. При этом Роу не уточнил, означают ли его слова, что у спецагентов не хватило времени обыскать территории поля, отмечает издание.

15 сентября ФБР сообщило об инциденте со стрельбой в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, где Трамп играл в гольф в клубе Trump International Golf. Сам политик не пострадал, силовики задержали 58-летнего Райана Уэсли Рута.

По данным телеканала CNN, Руту грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере до 500 тыс. долларов. Его обвинили в приобретении и хранении огнестрельного оружия со сточенным серийным номером, однако обвинений в попытке покушения на экс-президента страны пока не предъявляли.