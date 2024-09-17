Вашингтон, 18 сентября, 2024, 01:52 — ИА Регнум. Зрительный имплант от Neuralink позволит видеть даже людям, незрячим от рождения, а в будущем сможет сделать видимыми для людей инфракрасный и ультрафиолетовый спектры. Об этом 17 сентября рассказал американский миллиардер и бизнесмен, владелец компании Neuralink Илон Маск в своём аккаунте в соцсети Х.

Trevor cokley Илон Маск

«Устройство Blindsight от Neuralink позволит видеть даже тем, кто потерял оба глаза и их оптический нерв. При условии, что зрительная кора головного мозга не повреждена, оно позволит видеть даже тем, кто был незрячим от рождения», — пояснил Маск.

Как уточнил Маск, на первых порах качество изображения ожидается низким, примерно как на игровых платформах Atari. Однако в будущем предполагается усовершенствовать устройство таким образом, что оно позволит человеку видеть в инфракрасном и ультрафиолетовом спектрах и улавливать длину волны радара.

По словам Маска, аппарат внешне может напоминать футуристичное устройство, которое носил в культовом сериале «Звёздный путь» персонаж Джорди Ла Форж.

Как уточнила компания Neuralink в соцсети Х, нейрочип уже получил одобрение от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) как прорывная разработка.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в январе 2024 года Маск сообщил о первом в мире человеке, получившем мозговой чип. Имплант вживили в мозг Ноланда Арбо, который оказался парализованным после несчастного случая.

По словам Илона Маска, технология позволяет носителям с помощью мыслей управлять практически любым устройством, в том числе телефоном или компьютером. В начале августа Маск заявил о втором случае успешного вживления человеку мозгового импланта от нейротехнологической компании Neuralink. По мнению Маска, операция по вживлению прошла отлично. Маск добавил, что в данном случае в мозгу пациента работает много электродов, порядка 400.

Предприниматель выразил надежду на то, что в течение десяти лет миллионы людей добровольно станут обладателями мозгового импланта Neuralink.