Красноярск, 17 сентября, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Следственный комитет настоял на аресте Руководитель ООО «ЕРСМ Сибири» Романа Безрукова, подозреваемого в хищении ₽900 млн. Об этом 17 сентября заявил представитель следствия в ходе судебного заседания.

Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

«Следствие полагает, что в настоящее время избрание меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, в отношении Безрукова принята быть не может», — сказал он.

Представитель следствия уточнил, что иная мера пресечения может отрицательно повлиять на расследование уголовного дела.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября было возбуждено уголовное дело о хищении на сумму почти ₽1 млрд у Министерства обороны РФ во время строительства центра управления связи. В рамках расследования дела задержали Безрукова.

Установлено, что с мая 2021 года по март 2023 года подозреваемый вместе с сообщниками провели фиктивные финансовые операции с целью присвоить бюджетные средства, выделенные на исполнения гособоронзаказа. Они вывели в теневой финансовый оборот сумму в размере не менее 993 млн 812 тыс. рублей под видом закупки материалов и оказания услуг.

17 сентября стало известно, что Безруков при задержании пытался сбежать через крышу дома. Оттуда его пришлось снимать сотрудникам СОБР.