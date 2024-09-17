Москва, 17 сентября, 2024, 16:02 — ИА Регнум. В Красноярском крае задержали девять человек по подозрению в смерти пациентов после оказания незаконных медицинских услуг. Об этом 17 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram

«Мои коллеги из Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Красноярскому краю задержали девятерых местных жителей. Они подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — написала она в Telegram-канале.

По предварительной информации, с 2023 года злоумышленники за деньги предлагали услуги лицам, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости. Они использовали психотропные и сильнодействующие препараты, которые ограничены к свободному обороту на территории России, из-за чего три человека скончались.

По словам Волк, подозреваемых задержали в Красноярске, Канске, Сосновоборске и Железногорске. Во время обысков были найдены и изъяты медицинские препараты, документы, бланки рецептов на лекарства и деньги. Возбуждено уголовное дело.

Как передавало ИА Регнум, 27 апреля в Санкт-Петербурге в детской больнице скончался 15-летний подросток после того, как принимал таблетки и капельницы с препаратами железа, которые ему назначила его мать. В результате самолечения мальчик потерял сознание. Бригада скорой помощи доставила его в первую детскую больницу. В состоянии клинической смерти его поместили в реанимацию, где больной умер.

В феврале пациентка скончалась в больнице №7 в Мариуполе. Ей для лечения артрита давали не прошедшие испытания западные препараты. Женщина лечилась в больнице в 2012 году. По словам сына, врачи говорили, что у них есть только иностранные препараты. При этом согласия испытывать на себе такие медикаменты его мать не подписывала, а подобных пациентов было много.