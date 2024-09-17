Девятерых красноярцев задержали после смерти пациентов от капельниц
В Красноярском крае задержаны девять человек после смерти пациентов от капельниц
Москва, 17 сентября, 2024, 16:02 — ИА Регнум. В Красноярском крае задержали девять человек по подозрению в смерти пациентов после оказания незаконных медицинских услуг. Об этом 17 сентября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Мои коллеги из Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Красноярскому краю задержали девятерых местных жителей. Они подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — написала она в Telegram-канале.
По предварительной информации, с 2023 года злоумышленники за деньги предлагали услуги лицам, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости. Они использовали психотропные и сильнодействующие препараты, которые ограничены к свободному обороту на территории России, из-за чего три человека скончались.
По словам Волк, подозреваемых задержали в Красноярске, Канске, Сосновоборске и Железногорске. Во время обысков были найдены и изъяты медицинские препараты, документы, бланки рецептов на лекарства и деньги. Возбуждено уголовное дело.
Как передавало ИА Регнум, 27 апреля в Санкт-Петербурге в детской больнице скончался 15-летний подросток после того, как принимал таблетки и капельницы с препаратами железа, которые ему назначила его мать. В результате самолечения мальчик потерял сознание. Бригада скорой помощи доставила его в первую детскую больницу. В состоянии клинической смерти его поместили в реанимацию, где больной умер.
В феврале пациентка скончалась в больнице №7 в Мариуполе. Ей для лечения артрита давали не прошедшие испытания западные препараты. Женщина лечилась в больнице в 2012 году. По словам сына, врачи говорили, что у них есть только иностранные препараты. При этом согласия испытывать на себе такие медикаменты его мать не подписывала, а подобных пациентов было много.