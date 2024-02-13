Мариуполь, ДНР, 13 февраля, 2024, 05:12 — ИА Регнум. В Мариуполе Донецкой Народной Республике в больнице №7 скончалась пациентка. Ей для лечения артрита давали не прошедшие испытания западные препараты.

Андрей Репин ИА REGNUM Таблетки

О смерти матери, 45-летней жительницы города Лидии Трофимовой, рассказал «РИА Новости» её сын Михаил.

Женщина лечилась в больнице в 2012 году. По словам сына, врачи говорили, что у них нет препаратов, есть только иностранные. Так как выбора не было, Лидия Трофимова стала принимать эти лекарства.

«Врачи говорили на протяжении двух месяцев, что всё нормально, состояние было хуже, и она умерла», — рассказал Михаил.

Он добавил, что согласия испытывать на себе непроверенные препараты его мать не подписывала, а подобных пациентов было много.

Как сообщало ИА Регнум, пациентов психиатрического отделения больницы №7 в Мариуполе с 2008 по 2016 годы «лечили» препаратами без названий в интересах западных фармацевтических компаний. В том числе испытаниям ревматологических «лекарств», находившихся в белых конвертах под номером GLPG0634-CL-203, подвергали детей и младенцев. Об этом 12 февраля сообщили «РИА Новости» со ссылкой на документы, найденные строителями в подвале восстанавливаемого стационара.

В числе компаний, упоминаемых в документах, значатся такие известные, как Pfizer (США), Novatris International AG (Швейцария, США), Merck KGaA (Германия), Centocor Biopharmaceutical (Нидерланды) и ряд других.