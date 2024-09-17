Дамаск, 17 сентября, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Киев в координации с Вашингтоном занимается активным обучением боевиков террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) новым технологиям производства дронов, чтобы затем открыть новый фронт против российских военных в Сирии. Об этом 17 сентября рассказал сирийский осведомлённый источник.

Anas Alkharboutli/Global Look Press

По его словам, которые привело «РИА Новости», более месяца тому назад группа сотрудников спецслужб Украины несколько раз приезжала в Идлиб для того, чтобы отладить новые технологии производства беспилотников.

«Украинцы и американцы переводят сражения с Украины в Сирию, чтобы открыть новый фронт против российских сил в Сирии», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 10 сентября турецкая газета Aydinlik написала, что Киев ведёт переговоры с террористами в Сирии для привлечения их к действиям против армии России. Отмечалось, что украинская делегация также призывала боевиков террористических группировок освободить чеченских и грузинских радикалов, содержащихся в тюрьме «Хайят Тахрир аш-Шам», за что им пообещали 75 дронов.

Газета Aydinlik 14 сентября также сообщила о наличии у неё доказательств связи Киева с боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам». По словам автора публикации, у издания имеются видеозаписи встречи украинцев с лидером террористической организации Хейсемом Омери.

Источник в сирийской оппозиции 16 сентября сообщил, что киевский режим передал исламистской группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» партию дронов, получив взамен отряд опытных боевиков. По его словам, киевский режим потребовал опытных главарей для формирования вооружённых групп наёмников, которые будут участвовать в боевых действиях на стороне украинских формирований.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 10 сентября заявила, что киевский режим давно поддерживает контакты с террористами, привлекая их к совершению терактов против россиян. Дипломат отметила, что Киев сам превратился в новую международную террористическую группировку, за которой стоят США и Британия.