* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 16 сентября, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Киевский режим передал исламистской группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) партию дронов взамен на отряд боевиков. Об этом 16 сентября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в сирийской оппозиции.

Global Look Press

«Хайят Тахрир аш-Шам» получили беспилотники от украинской стороны взамен на передачу опытных боевиков и главарей из числа группировки», — приводит агентство слова источника.

Отмечается, Киев потребовал опытных главарей для формирования вооружённых групп наёмников, которые будут участвовать в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ).

По данным источника, встречи между представителями Украины и террористами проходят на пограничной сирийско-турецкой территории в районе Идлиба.

Как передавало ИА Регнум, 10 сентября турецкая газета Aydinlik сообщила о переговорах Киева с террористами в Сирии для привлечения боевиков к операциям против России.

Кроме того, утверждает издание, украинская делегация призывала террористов освободить радикальных чеченских и грузинских боевиков, содержащихся в тюрьме «Хайят Тахрир аш-Шам». В обмен на их освобождение террористам было предложено 75 беспилотников.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, киевский режим давно поддерживает контакты с террористами, привлекая их к совершению терактов в отношении российских граждан.

14 сентября газета Aydinlik заявила о наличии у неё доказательств связи Киева с боевиками из «Хайят Тахрир аш-Шам». Издание утверждает, что получило несколько видеозаписей встречи украинцев с лидером террористической организации Хейсемом Омери.