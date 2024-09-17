Архангельск, 17 сентября, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Российские Воздушно-космические силы успешно запустили с космодрома «Плесецк» ракету-носитель «Ангара-1.2», сообщили 17 сентября в Минобороны РФ.

РИА Новости

Пуск состоялся в 10:00 мск с государственного испытательного космодрома «Плесецк» в Архангельской области. «Ангару-1.2» с космическими аппаратами запустил боевой расчёт космических войск в интересах Минобороны России.

Двухступенчатая ракета-носитель лёгкого класса «Ангара-1.2» предназначена для вывода на низкую околоземную орбиту полезной нагрузки до 3,5 т и до 2,4 т — на солнечно-синхронную орбиту. Её стартовая масса составляет около 171 т.

Как сообщало ИА Регнум, первый испытательный пуск «Ангары-1.2» состоялся в 2014 году. При испытаниях использовалсяи габаритно-массовый макет полезной нагрузки.

Первый полёт «Ангары-1.2» в штатной конфигурации состоялся 29 апреля 2022 года. Минобороны России 30 апреля сообщило, что транспортируемый «Ангарой-1.2» космический аппарат успешно достиг целевой орбиты и был принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС.

Всего на космодроме «Плесецк» состоялось три запуска «Ангары 1.2».

В апреле 2024 года Минобороны проинформировало о планах провести в течение года три пуска «Ангары» с космодрома «Плесецк». На космодроме завершили создание инфраструктуры, обеспечивающей пуски ракет-носителей «Ангара» как тяжёлого, так и лёгкого классов с разгонными блоками для вывода космических аппаратов на все типы орбиты.