Плесецк, Архангельская область, 24 апреля, 2024, 15:52 — ИА Регнум. В 2024 году планируется провести три пуска ракеты «Ангара» с космодрома Плесецк, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Роскосмос/РИА Новости

Шойгу 24 апреля проинспектировал ход строительства и модернизации объектов инфраструктуры космодрома, проинформировала пресс-служба Минобороны.

В ходе совещания глава Минобороны отметил, что на космодроме завершено создание инфраструктуры, которая обеспечивает пуски ракет-носителей «Ангара» тяжёлого и лёгкого классов с разгонными блоками для вывода космических аппаратов на все типы орбиты в интересах военного ведомства.

«Уже успешно проведено шесть пусков этих ракет. В текущем году планируется осуществить ещё три запуска ракет-носителей данного класса», — сказал Шойгу.

Как передавало ИА Регнум, 11 апреля ракета «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный. «Ангара-А5» уже совершала испытательные полёты, данный пуск стал четвёртым, но все предыдущие происходили с космодрома Плесецк. На Восточном завершили строительство стартового комплекса ракет серии «Ангара».

Запуск «Ангары» — знаковое событие, свидетельствующее о новом этапе развития космической отрасли в России, отметил президент России Владимир Путин.

Успешный запуск тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» является крупным достижением в рамках реализации курса на укрепление технологического суверенитета России, заявил ранее в беседе с ИА Регнум политолог, эксперт ЭИСИ Александр Рудаков.