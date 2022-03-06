Омск, 6 марта, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Специалисты производственного объединения «Полёт» начали принимать в эксплуатацию контрольно-испытательную станцию для новых российских ракет-носителей лёгкого класса «Ангара-1.2». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

(сс) Андрей Моргунов Вывоз и установка ракеты космического назначения «Ангара-1.2ПП» на стартовом комплексе космодрома Плесецк

Контрольно-испытательная станция была сооружена в 2019 году, в 2020 году на ней смонтировали оборудование. Станция будет использоваться для проверки бортовой аппаратуры, систем и кабелей ракет.

Этап ввода в эксплуатацию включает проведение испытаний штатной ракеты «Ангара-1.2». Планируется, что все работы будут завершены в марте 2022 года.

Ракета-носитель «Ангара-1.2» разработана Государственным космическим научно-производственным центром им. М. В. Хруничева. Первый и единственный испытательный запуск лёгкой «Ангары» состоялся в июле 2014 года. Серийное производство ракет «Ангара-1.2» будет запущено на мощностях производственного объединения «Полёт» (омский филиал Центра им. Хруничева).