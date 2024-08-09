Париж, 9 августа, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Американского рэпера Трэвиса Скотта арестовали в Париже за драку с собственным телохранителем, сообщила газета Valeurs actuelles со ссылкой на правоохранительные органы.

Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Рэпер Трэвис Скотт

По информации издания, инцидент произошёл в пятницу, 9 августа, около пяти часов утра в отеле в отеле George V. Полиция арестовала нетрезвого 33-летнего артиста. Причины конфликта газета не указала.

Как утверждало издание The Sun, правоохранители не стали допрашивать задержанного из-за его состояния. Его поместили в камеру, чтобы дать время прийти в себя. Адвокаты Скотта пока не комментировали появившуюся информацию.

Ранее, в марте 2023 года, Скотта обвиняли в двух нападениях. Он отобрал у фаната смартфон и швырнул гаджет поклоннику в голову. Позднее рэпер подрался устроил драку со звукорежиссёром в том же клубе.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2024 года рэпера Киллера Майка (настоящее имя — Майкл Сантьяго Рендер) арестовали полицейские сразу после получения им трёх наград на 66-й церемонии вручения премии Grammy. Журналист Крис Гарднер завил, что музыканта задержали за мелкое правонарушение, которое не связано с церемонией вручения.